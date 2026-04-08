IPL: चेन्नई सुपरकिंग्स ने किन संस्करणों में अपने शुरुआती 3 मैच हारे?

#1 IPL 2022 IPL 2022 में रविंद्र जडेजा की कप्तानी में CSK को अपने शुरुआती 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। उस संस्करण में अपने 5वें मैच में CSK ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 23 रन से हराया था। CSK की टीम उस संस्करण में प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी थी। बता दें कि 2022 में CSK ने अपने 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते थे और 10 में हार का सामना किया था।

#2 IPL 2026 यह सिर्फ दूसरा ही मौका है, जब CSK ने अपने शुरुआती 3 मैच हारे हैं। IPL 2026 में CSK को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 8 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद पंजाब किंग्स (PBKS) के विरुद्ध अपने दूसरे मैच में 5 विकेट से शिकस्त मिली थी। अपने तीसरे मुकाबले में गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम को RCB के विरुद्ध 43 रन से करारी हार मिली है।

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