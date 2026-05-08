IPL: केएल राहुल ने रचा इतिहास, 3 टीमों से 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 51वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल, राहुल ने DC के लिए खेलते हुए 1,000 रन पूरे कर लिए। वह लीग इतिहास में 3 टीमों से 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। मैच में वह 14 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने IPL में 500 चौके भी पूरे किए।

आंकड़े DC के लिए ऐसा रहा है राहुल का प्रदर्शन राहुल ने DC के लिए पहला मुकाबला IPL 2025 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 24 मैच खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 50.35 की औसत से 1,007 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 162.41 की रही है। उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन है। राहुल DC के लिए 1,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज हैं।

आंकड़े LSG और PBKS से भी बना चुके हैं 1,000+ रन LSG के लिए राहुल ने 38 पारियों में 41.47 की औसत और 130.67 की स्ट्राइक रेट से 1,410 रन बनाए थे। LSG के लिए राहुल से ज्यादा रन सिर्फ निकोलस पूरन (1,564 रन) ने बनाए हैं। PBKS के लिए राहुल ने 55 मैचों की 55 पारियों में 56.62 की औसत और 139.76 की स्ट्राइक रेट से 2,548 रन बनाए थे। राहुल PBKS के लिए IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

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चौके IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज IPL में सबसे ज्यादा चौके विराट कोहली ने लगाए हैं। उनके बल्ले से 813 चौके निकले हैं। शिखर धवन दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 768 चौके लगाए हैं। डेविड वार्नर ने 663 और रोहित शर्मा ने 659 चौके जड़े हैं। अजिंक्य रहाणे 526 चौके के साथ 5वें और सुरेश रैना 506 चौकों के साथ छठे स्थान पर हैं। राहुल 500 चौके के साथ 7वें स्थान पर हैं। राहुल ने IPL 2026 में 11 पारियों में 468 रन बनाए हैं।

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