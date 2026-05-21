IPL: एक मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सबसे कम स्ट्राइक रेट से खेली गई पारियां

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आमतौर पर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं, जब बल्लेबाज किसी मैच में धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के तिलक वर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 62.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इस बीच एक मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सबसे कम स्ट्राइक रेट से खेली गई पारियों (कम से कम 30 गेंद) पर एक नजर डालते हैं।

#1 सौरव गांगुली (स्ट्राइक रेट- 46.66, IPL 2008) IPL 2008 के चौथे मैच में डेक्कन चार्जर्स (DEC) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पहले खेलते हुए अपने सभी विकेट खोकर 110 रन बनाए थे। जवाब में KKR के कप्तान सौरव गांगुली ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 46.66 की स्ट्राइक रेट से 14 रन बनाए थे। अपनी पारी में उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया था। उनकी धीमी पारी के बावजूद KKR ने उस मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

#2 दिनेश कार्तिक (स्ट्राइक रेट- 48.57, 2010) IPL 2010 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से दिनेश कार्तिक ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 35 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी धीमी पारी में सिर्फ एक चौका लगाया था। अरुण जेटली स्टेडियम में DC ने खेलते हुए सभी विकेट खोकर 111 रन बनाए थे। जवाब में PBKS ने 18.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पर लक्ष्य हासिल किया था।

Advertisement

#3 युवराज सिंह (58.06, IPL 2009) IPL 2009 में PBKS के कप्तान युवराज सिंह ने DC के खिलाफ 31 गेंदों में 58.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 18 रन बनाए थे। अपनी उस पारी में युवराज ने एक चौका लगाया था। उस मैच में DC ने पहले खेलते हुए 120/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में PBKS ने लक्ष्य हासिल किया था। PBKS की ओर से कुमार संगाकारा ने नाबाद 43 रन बनाते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

Advertisement