IPL इतिहास में कब-कब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जड़े शतक? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई यादगार पारियां देखने को मिली हैं, लेकिन जब दोनों सलामी बल्लेबाज एक ही मैच में शतक जड़ दें, तो वह मुकाबला बेहद खास बन जाता है। IPL के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। इन मैचों में न सिर्फ रन बरसे, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी टूटे थे। ऐसे में आइए जानते हैं IPL में कब-कब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं।
#1
जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर (IPL 2019)
पहली बार IPL 2019 में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़ा था। 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231/2 का स्कोर बनाया था। जॉनी बेयरस्टो ने 56 गेंदों में 114 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 12 चौके और 7 छक्के लगाए थे। उनके जोड़ीदार डेविड वार्नर ने 55 गेंदों में 100 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 113 रन पर ऑलआउट हुई थी।
#2
शुभमन गिल और साई सुदर्शन (IPL 2024)
दूसरी बार ये रिकॉर्ड IPL 2024 में बना था। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 59वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन छा गए थे। सुदर्शन ने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे। गिल के बल्ले से 55 गेंदों में 104 रन निकले थे। सुदर्शन ने उस पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए थे। गिल ने 9 चौके और 6 छक्के जड़े थे। GT को 35 रन से जीत मिली थी।