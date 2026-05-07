शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये कारनामा कर चुके हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL इतिहास में कब-कब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जड़े शतक? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:36 am May 07, 202611:36 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई यादगार पारियां देखने को मिली हैं, लेकिन जब दोनों सलामी बल्लेबाज एक ही मैच में शतक जड़ दें, तो वह मुकाबला बेहद खास बन जाता है। IPL के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। इन मैचों में न सिर्फ रन बरसे, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी टूटे थे। ऐसे में आइए जानते हैं IPL में कब-कब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं।