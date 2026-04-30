IPL इतिहास में विराट कोहली ने इन गेंदबाजों के एक ओवर में बनाए सबसे ज्यादा रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में विराट कोहली ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज ने कई मौकों पर एक ही ओवर में ताबड़तोड़ रन बटोरकर मैच का रुख बदला। कुछ गेंदबाज ऐसे भी रहे, जिनके खिलाफ कोहली ने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए और फैंस को रोमांचित कर दिया। आइए उन गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 शिविल कौशिक (30 रन) इस सूची में पहले स्थान पर गुजरात लायंस के गेंदबाज शिविल कौशिक हैं। कोहली ने उनके खिलाफ IPL 2016 के 44वें मुकाबले में एक ओवर में 30 रन जड़ दिए थे। इस दिग्गज बल्लेबाज ने उस ओवर में 4 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से एक चौका भी निकला था। मैच में उन्होंने 55 गेंदों में 109 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 198.18 की रही थी। RCB को उस मुकाबले में 144 रन से शानदार जीत मिली थी।

#2 उमेश यादव (23 रन) IPL 2013 के 57वें मुकाबले में उमेश यादव के खिलाफ कोहली ने एक ओवर में 23 रन जड़े थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए। इसके बाद लगातार 2 गेंदों पर चौके लगाए। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर कोहली के बल्ले से 2 छक्के निकले। आखिरी गेंद पर दूसरा रन लेने के चक्कर में वह रनआउट हो गए थे। उन्होंने 58 गेंदों पर 99 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 170.68 की रही थी।

Advertisement

#3 एंड्रयू साइमंड्स (22 रन) IPL 2010 के 40वें मैच में एंड्रयू साइमंड्स के खिलाफ कोहली ने एक ओवर में 22 रन बनाए। RCB की पारी के 17वें ओवर में उनके बल्ले से ये रन निकले। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। इसके बाद लगातार 2 गेंदों पर चौके जड़े। चौथी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया और 5वीं गेंद पर 2 रन भागकर लिए। आखिरी गेंद डॉट रही। उन्होंने 35 गेंदों में 58 रन बनाए। हालांकि, उनकी टीम को 7 विकेट से हार मिली।

Advertisement