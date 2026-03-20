IPL के इतिहास में ये हैं सबसे महंगे 5 खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ चौकों-छक्कों का खेल नहीं, बल्कि पैसों की भी सबसे बड़ी जंग है। यहां हर सीजन नीलामी में खिलाड़ी करोड़ों की बोली के साथ सुर्खियां बटोरते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं, जिन पर फ्रेंचाइजियों ने रिकॉर्ड तोड़ दांव लगाए और उन्हें सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर दिया। इन खिलाड़ियों से उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी रहती हैं। ऐसे में आइए IPL इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये) IPL 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम का हिस्सा रहे ऋषभ पंत IPL 2025 के लिए हुई नीलामी में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ उपलब्ध थे। उन्हें 27 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) ने खरीदा था और वह इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। हालांकि, IPL 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। LSG के उनके बल्ले से 14 मैच की 13 पारियों में सिर्फ 269 रन निकले थे।

#2 श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये) IPL 2024 में अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को खिताब जिताने वाले श्रेयस अय्यर पर IPL 2025 की नीलामी में खूब धनवर्षा हुई थी। अय्यर को पंजाब किंग्स (PBKS) ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पिछले सीजन उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर PBKS को फाइनल तक पहुंचाया था। अय्यर के बल्ले से IPL 2025 में 50.33 की औसत से 604 रन निकले थे।

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#3 कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये) IPL 2026 की नीलाी में कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह IPL इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं। ग्रीन IPL 2025 में नहीं खेले थे और आखिरी बार 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम से खेलते हुए नजर आए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 29 मैचों में 41.58 की औसत से 707 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 9.07 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लिए थे।

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#4 मिचेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) IPL 2024 की नीलामी में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को KKR ने खरीदा था। उन्हें 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। IPL 2024 में उन्होंने 14 मैचों की 13 पारियों में 26.11 की औसत के साथ 17 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 10 से अधिक (10.61) की रही थी। उस सीजन में KKR ने खिताब जीता था। फाइनल में उन्होंने 14 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे। अब यह खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलता है।