IPL की एक पारी में RR के इन गेंदबाजों ने लुटाए सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के गेंदबाजों ने कई शानदार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में उनके नाम अनचाहे रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल स्थिति होती है और RR के कुछ गेंदबाज इस सूची में शामिल हैं। इन मुकाबलों में विरोधी बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। ऐसे में आइए RR के उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं।

#1 जोफ्रा आर्चर (76 रन) इस सूची में पहले स्थान पर RR के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हैं। IPL 2025 के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई की थी। उन्होंने 4 ओवर में 19 की इकॉनमी से 76 रन लुटाए थे और कोई सफलता भी हासिल नहीं कर पाए थे। SRH ने 286/6 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। जवाब में RR की टीम 242 रन ही बना पाई और 44 रन से मैच हार गई थी।

#2 युजवेंद्र चहल (62 रन) दूसरे स्थान पर स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने IPL 2024 में RR के लिए खेलते हुए SRH के खिलाफ 62 रन खर्च किए थे। उन्होंने 15.50 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी और उन्हें एक भी सफलता नहीं मिल पाई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 201/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR की टीम 20 ओवर में 200/7 का स्कोर ही बना पाई थी। SRH ने एक रन से मैच जीता था।

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#3 अंकित राजपूत (60 रन) IPL 2020 में RR के लिए खेले अंकित राजपूत इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 45वें मुकाबले में 4 ओवर में 60 रन खर्च कर दिए थे। उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली थी। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 15 की रही थी। MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR ने 2 विकेट खोकर 18.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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