IPL के इतिहास में इन खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से रन बनाने के नए मानक तय किए हैं। इन खिलाड़ियों ने लगातार अच्छी पारियां खेलकर अपनी टीमों को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। बड़े मुकाबलों में भी इनका बल्ला जमकर बोला है, जिसकी बदौलत इन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगाई है। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (8,661 रन) इस सूची में पहले स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने IPL 2008 में अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 267 मैच खेले हैं और इसकी 259 पारियों में 39.54 की औसत और 132.85 की स्ट्राइक रेट से 8,661 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 शतक और 63 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113* रन रहा है। कोहली ने 771 चौके और 291 छक्के भी जड़े हैं।

#2 रोहित शर्मा (7,046 रन) IPL में अब तक 2 टीमों के लिए खेले दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 272 मैच खेले हैं और इसकी 267 पारियों में 29.73 की औसत और 132.09 की स्ट्राइक रेट से 7,046 रन बनाए हैं। रोहित के बल्ले से 2 शतक और 47 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा है। रोहित 640 चौके और 302 छक्के भी लगा चुके हैं।

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#3 शिखर धवन (6,769 रन) IPL से संन्यास ले चुके पूर्व स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। धवन 5 टीमों के लिए IPL में खेले हैं। उन्होंने 222 मैचों की 221 पारियों में 29 बार नाबाद रहते हुए 35.25 की औसत और 127.14 की स्ट्राइक रेट से 6,769 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 2 शतक और 51 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है।

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