IPL के इतिहास में RCB के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ कई बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए हैं और अपनी बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ बड़े स्कोर खड़े किए, बल्कि कई बार अकेले दम पर मैच का रुख भी पलट दिया। ऐसे में आइए IPL के आगामी संस्करण से पहले RCB के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (906 रन) इस सूची में पहले स्थान पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने RCB के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 38 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 39.39 की औसत और 143.12 की स्ट्राइक रेट से 906 रन बनाने में सफल रहे हैं। धोनी के बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है।

#2 डेविड वार्नर (862 रन) सूची में दूसरे स्थान पर IPL के पूर्व स्टार खिलाड़ी डेविड वार्नर हैं। वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेले और RCB के खिलाफ खूब रन बनाए। उनके बल्ले से 23 मैचों की 23 पारियों में 41.04 की औसत और 160.52 की स्ट्राइक रेट से 862 रन निकले। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा। उन्होंने 81 चौके और 44 छक्के लगाए।

Advertisement

#3 रोहित शर्मा (848 रन) मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने RCB के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 848 रन बनाए हैं। उनकी औसत 27.35 और स्ट्राइक रेट 136.99 की रही है। रोहित के बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा है।

Advertisement