IPL के इतिहास में इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई गेंदबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है। अपनी सटीक लाइन-लेंथ और घातक गेंदबाजी के दम पर इन खिलाड़ियों ने बड़े-बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। यही वजह है कि विकेटों के मामले में इनका दबदबा साफ नजर आता है। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 युजवेंद्र चहल (221 विकेट) पहले स्थान पर पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। चहल IPL में 4 टीमों के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2013 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 174 मैच खेले हैं और इसकी 172 पारियों में 22.76 की औसत से 221 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी 7.96 की रही है। चहल ने 8 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 का रहा है।

#2 भुवनेश्वर कुमार (198 विकेट) सूची में दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने IPL 2011 में अपना पहला मुकाबला खेला था। यह खिलाड़ी 3 टीमों का हिस्सा रहा है। भुवनेश्वर ने 190 मैचों की 190 पारियों में 27.33 की औसत और 7.69 की इकॉनमी रेट से 198 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार ही 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है।

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#3 सुनील नरेन और पीयूष चावला (192 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ी सुनील नरेन और पीयूष चावला हैं। दोनों खिलाड़ियों ने IPL में 192 विकेट लिए हैं। नरेन ने 189 मैचों की 187 पारियों में 25.63 की औसत और 6.79 की इकॉनमी से ये विकेट चटकाए हैं। चावला ने 192 मैचों की 191 पारियों में 26.60 की औसत और 7.96 की इकॉनमी से 192 विकेट झटके हैं। नरेन ने 7 बार और पीयूष ने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं।

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