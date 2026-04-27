IPL के इतिहास में LSG के लिए इन गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल, आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजों ने कम समय में ही अपनी खास पहचान बनाई है। टी-20 क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और LSG के 3 गेंदबाज यह कारनामा कर चुके हैं। इन शानदार प्रदर्शनों ने टीम को अहम मुकाबलों में जीत दिलाई है। ऐसे में आइए LSG के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 मार्क वुड (5/14, IPL 2023) इस सूची में पहले स्थान पर LSG के पूर्व तेज गेंदबाज मार्क वुड हैं। उन्होंने IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 14 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 3.50 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए LSG ने उस मैच में 193/6 का स्कोर बनाया था। वुड की घातक गेंदबाजी के सामने DC 143/9 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे मैच में 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

#2 यश ठाकुर (5/30, IPL 2024) दूसरे नंबर पर LSG के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज यश ठाकुर हैं। उन्होंने IPL 2024 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 3.5 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। इस गेंदबाज ने एक ओवर मेडन डाला था। उनकी इकॉनमी 7.82 की थी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए LSG ने 163/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में GT 18.3 ओवर में 130 रन पर ही ऑलआउट हो गई थी। LSG को 33 रन से जीत मिली थी।

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