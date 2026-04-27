IPL के इतिहास में LSG के लिए इन गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल, आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजों ने कम समय में ही अपनी खास पहचान बनाई है। टी-20 क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और LSG के 3 गेंदबाज यह कारनामा कर चुके हैं। इन शानदार प्रदर्शनों ने टीम को अहम मुकाबलों में जीत दिलाई है। ऐसे में आइए LSG के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
मार्क वुड (5/14, IPL 2023)
इस सूची में पहले स्थान पर LSG के पूर्व तेज गेंदबाज मार्क वुड हैं। उन्होंने IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 14 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 3.50 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए LSG ने उस मैच में 193/6 का स्कोर बनाया था। वुड की घातक गेंदबाजी के सामने DC 143/9 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे मैच में 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
#2
यश ठाकुर (5/30, IPL 2024)
दूसरे नंबर पर LSG के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज यश ठाकुर हैं। उन्होंने IPL 2024 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 3.5 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। इस गेंदबाज ने एक ओवर मेडन डाला था। उनकी इकॉनमी 7.82 की थी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए LSG ने 163/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में GT 18.3 ओवर में 130 रन पर ही ऑलआउट हो गई थी। LSG को 33 रन से जीत मिली थी।
#3
मोहसिन खान (5/23, IPL 2026)
मोहसिन खान तीसरे स्थान पर आ गए हैं। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 4 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.80 की रही। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था। KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/7 का स्कोर बनाया। जवाब में LSG भी 155/8 का स्कोर ही बना सकी थी।