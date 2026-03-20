IPL के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में छक्के सिर्फ रन नहीं, बल्कि रोमांच की असली पहचान होते हैं। जब बल्लेबाज गेंद को हवा में उछालकर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हैं तो स्टेडियम का माहौल गूंज उठता है। इस लीग ने कई ऐसे धाकड़ बल्लेबाज देखे हैं, जिन्होंने अपने बल्ले से छक्कों की बरसात कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 क्रिस गेल (357 छक्के) सूची में पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। वह IPL में 4 टीमों के लिए खेले थे। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2021 में खेलते हुए नजर आए थे। गेल ने 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 404 चौके भी निकले थे। इस खिलाड़ी ने 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट से 4,965 रन बनाए थे।

#2 रोहित शर्मा (302 छक्के) मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। रोहित MI के अलावा डेक्कन चार्जर्स के लिए भी इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। उन्होंने अब तक 272 मुकाबले खेले हैं और इसकी 267 पारियों में 302 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 640 चौके भी निकले हैं। रोहित ने 29.73 की औसत और 132.09 की स्ट्राइक रेट से 7,046 रन बनाए हैं।

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#3 विराट कोहली (291 छक्के) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साल 2008 में अपना पहला IPL मुकाबला खेलने वाले इस खिलाड़ी ने 267 मैच की 259 पारियों में 291 छक्के लगाए हैं। उनके बल्ले से 39.54 की औसत और 132.85 की स्ट्राइक रेट से 8,661 रन निकले हैं। कोहली ने अपने IPL करियर में 771 चौके भी जड़े हैं। उन्होंने 8 शतक और 63 अर्धशतक भी लगाए हैं।

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