IPL इतिहास में ये बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार हुए 'गोल्डन डक' का शिकार 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जहां एक ओर बल्लेबाज चौकों-छक्कों से महफिल लूटते हैं, वहीं कुछ मौके ऐसे भी हैं जब वही सितारे पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट जाते हैं। 'गोल्डन डक' (पहली गेंद पर बिना रन बनाए आउट) किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा झटका होता है और IPL जैसे बड़े मंच पर यह और भी भारी पड़ता है। आइए IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार 'गोल्डन डक' का शिकार हुए बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 ग्लेन मैक्सवेल (19 बार) इस सूची में पहले स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल हैं। वह IPL में 19 बार 'गोल्डन डक' पर आउट हुए हैं। मैक्सवेल IPL 2026 की नीलामी का हिस्सा नहीं बने थे। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2012 में खेला था। वह 4 टीमों के लिए IPL में खेले हैं। मैक्सवेल ने 141 मुकाबले खेले और इसकी 135 पारियों में 23.88 की औसत और 155.14 की स्ट्राइक रेट से 2,819 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक निकले थे।

#2 रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक (18-18 बार) सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ी दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा हैं। कार्तिक IPL से संन्यास ले चुके हैं। वहीं, रोहित मुंबई इंडियंस (MI) की टीम का हिस्सा हैं। ये दोनों खिलाड़ी 18-18 बार 'गोल्डन डक' पर आउट हुए हैं। कार्तिक 6 टीमों के लिए खेलते हुए 257 मैचों की 234 पारियों में 26.31 की औसत से 4,842 रन बनाए थे। रोहित के बल्ले से 267 पारियों में 29.73 की औसत से 7,046 रन निकले हैं।

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#3 सुनील नरेन (17 बार) इस सूची में तीसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नरेन हैं। वह 17 बार 'गोल्डन डक' पर आउट हुए हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक 189 मुकाबले खेले हैं और इसकी 122 पारियों में 17.62 की औसत और 166.51 की स्ट्राइक रेट से 1,780 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 166.51 की रही है।

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