IPL में राजस्थान रॉयल्स द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने कई बार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बड़े-बड़े स्कोर खड़े कर सबको चौंकाया है। इस टीम के बल्लेबाजों ने न सिर्फ तेजी से रन बनाए, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपनी खास जगह बनाई है। RR की ओर से बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर आज भी फैंस के बीच चर्चा का विषय रहते हैं। ऐसे में आइए इस टीम द्वारा बनाए गए सबसे स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 242/6 बनाम SRH, IPL 2025 IPL 2025 के दूसरे मुकाबले में RR की टीम 287 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। उस दौरान टीम ने 20 ओवर में 242/6 का स्कोर बना दिया था। RR की टीम मुकाबला 44 रन से हार गई थी। संजू सैमसन ने 37 गेंदों का सामना कर 66 रन बनाए थे। वहीं, ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 35 गेंदों में 70 रन की पारी खेल दी थी। उनके बल्ले से 5 चौके और 6 छक्के निकले थे।

#2 226/6 बनाम PBKS, IPL 2020 RR ने दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर IPL 2020 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने RR को 223 रन का लक्ष्य दिया था। RR ने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसने 226/6 का स्कोर बनाया था। सैमसन ने 42 गेंदों का सामना कर 85 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ ने 27 गेदों में 50 रन की पारी खेली थी। राहुल तेवतिया ने 53 रन बनाए थे।

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#3 224/8 बनाम KKR, IPL 2024 IPL 2024 के 31वें मुकाबले में RR का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने RR को 224 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। जोस बटलर ने 60 गेंदों में 107* रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 178.33 की रही थी। रियान पराग ने 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बनाए थे।

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