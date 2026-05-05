IPL: पावरप्ले में LSG की ओर से बनाए गए सबसे बड़े स्कोर

#1 90/1 बनाम MI, वानखेड़े, 2026 MI के खिलाफ मैच में LSG से मिचेल मार्श ने तेज शुरुआत दिलाई। इस सलामी बल्लेबाज ने शुरुआती 6 ओवर के दौरान 20 गेंदों में 35 रन बनाए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए निकोलस पूरन ने पावरप्ले में सिर्फ 12 गेंदों में 39 रन बनाए थे। इन खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते LSG ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 90 रन बनाए। मार्श 44 रन और पूरन 63 रन बनाकर आउट हुए।

#2 80/1 बनाम CSK, चेन्नई, 2023 IPL 2023 के छठे मैच में CSK ने LSG के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 217/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में LSG ने पावरप्ले के बाद 80/1 का स्कोर बनाया था, जिसमें काइल मेयर्स ने 22 गेंदों पर 53 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए LSG की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 205/7 का स्कोर ही बना सकी थी। CSK से मोईन अली ने 4 विकेट लिए थे।

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