IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है यह कैरेबियाई दिग्गज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने ऐसी शानदार पारियां खेली हैं, जिन्होंने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इन पारियों में बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिले, जो आज भी चर्चा में रहते हैं। ये पारियां सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की कहानी भी हैं। ऐसे में आइए 28 मार्च से शुरू होने वाले आगामी संस्करण से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1 क्रिस गेल (175* रन) IPL के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल के नाम है। IPL 2013 का 31वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पुणे वॉरियर्स के बीच खेला गया था। RCB ने 263/5 का स्कोर बनाया था। यह IPL में उनका सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। गेल ने 66 गेंदों में 13 चौके और 17 छक्के की मदद से 175* रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 265.15 की थी। मुकाबले में RCB को 130 रन से जीत मिली थी।

#2 ब्रेडन मैकुलम (158* रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व खिलाड़ी ब्रेडन मैकुलम हैं। उन्होंने IPL के पहले संस्करण (2008) में RCB के खिलाफ 158* रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी थी। इस खिलाड़ी ने 73 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 10 चौके और 13 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 216.43 की रही थी। उस मैच में KKR को 140 रन से शानदार जीत मिली थी।

Advertisement

#3 अभिषेक शर्मा (141 रन) सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ IPL 2025 में 141 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 55 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 चौके और 10 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 256.36 की रही थी। SRH को उस मैच में 8 विकेट से जीत मिली थी।

Advertisement