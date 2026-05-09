IPL: सवाई मानसिंह स्टेडियम में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम हमेशा से बल्लेबाजों के लिए खास मैदान रहा है। यहां कई स्टार बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक पारियों से फैंस का भरपूर मनोरंजन किया है। इस मैदान पर कुछ बल्लेबाजों ने ऐसी यादगार पारियां खेली हैं, जो आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में बसी हुई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने IPL में यहां सबसे बड़ी पारी खेली है।

#1 विराट कोहली (113* रन) इस सूची में पहले स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में 72 गेंदों का सामना कर 113* रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 156.94 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 183 का स्कोर बनाया था। जवाब में 4 विकेट खोकर RR ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 अजिंक्य रहाणे (105* रन) दूसरे स्थान पर RR के पूर्व खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे हैं। अब यह खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलता है। रहाणे ने IPL 2019 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 63 गेंदों में 105* रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 11 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 166.67 की रही थी। RR ने 191/6 का स्कोर बनाया था। DC ने 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था।

Advertisement

#3 यशस्वी जायसवाल (104* रन) तीसरे स्थान पर RR के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने IPL 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 104* रन की उम्दा पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 60 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 173.33 की रही थी। MI ने 179/9 का स्कोर बनाया था। RR ने 18.4 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

Advertisement