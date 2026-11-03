पंजाब किंग्स में जा सकते हैं हार्दिक पांड्या (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: पंजाब किंग्स में जा सकते हैं हार्दिक पांड्या, बदले में MI को मिलेगा ये गेंदबाज

लेखन अंकित पसबोला 12:35 pm Nov 03, 202612:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी करते हुए नजर आए थे। उनके इस टीम का साथ छोड़ने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच खबर है कि पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) में जा सकते हैं। वह ट्रेड के जरिए PBKS के साथ जुड़ सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।