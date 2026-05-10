IPL: GT ने इन टीमों के खिलाफ रनों के लिहाज से दर्ज की सबसे बड़ी जीत

IPL: GT ने इन टीमों के खिलाफ रनों के लिहाज से दर्ज की सबसे बड़ी जीत
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 77 रन से हरा दिया। GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में RR की टीम केवल 16.3 ओवर में 152 रन बनाकर ढेर हो गई। यह GT की IPL इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत रही है। ऐसे में आइए GT की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत पर नजर डाल लेते हैं।
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77 रन बनाम RR, 2026
IPL इतिहास में GT की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी IPL 2026 के 52वें मैच में RR के खिलाफ आई है। इस मैच में GT ने कप्तान शुभमन गिल (84) और साई सुदर्शन (55) की अर्धशतकीय पारियों से 229/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में RR की टीम 152 रन ही बना पाई। उसके लिए रविंद्र जडेजा (38) और वैभव सूर्यवंशी (38) ने ही संघर्ष किया। GT के लिए राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए।
#2
62 रन बनाम MI, 2023
GT की रनों के लिहाज से दूसरी बड़ी जीत IPL 2023 के क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ आई थी। उस मुकाबले में GT ने 62 रन से जीत दर्ज की थी। GT ने शुभमन गिल (129) के शतक की बदौलत 233/3 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI की टीम सूर्यकुमार यादव (61) और तिलक वर्मा (43) की पारियों के बाद भी 171 रन ही बना पाई थी। मोहित शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके थे।
#2
62 रन बनाम LSG, 2022
GT की रनों के लिहाज से एक और जीत IPL 2022 के 57वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आई थी। उस मुकाबले में भी GT ने 62 रन से जीत दर्ज की थी। GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गिल (63) के अर्धशतक की बदौलत 144/3 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में LSG की टीम 13.5 ओवर में ही 82 रन पर ढेर हो गई थी। GT से राशिद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके थे।
#3
58 रन बनाम RR, 2025
GT की रनों के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत IPL 2025 के 57वें मुकाबले में RR के खिलाफ आई थी। उस मुकाबले में GT ने 58 रन से जीत दर्ज की थी। GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन (82) के अर्धशतक से 217/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR टीम शिमरोन हेटमायर (52) के अर्धशतक के बाद भी 19.2 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई थी। GT से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट झटके थे।