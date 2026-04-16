IPL में KKR के लिए इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े

#1 पैट कमिंस (14 गेंद) पहले स्थान पर KKR के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी पैट कमिंस हैं। अभी यह खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम का हिस्सा है। कमिंस ने IPL 2022 में KKR के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। उस मैच में वह 15 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले थे। KKR ने वह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया था।

#2 सुनील नरेन और यूसुफ पठान (15-15 गेंद) दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सुनील नरेन और यूसुफ पठान हैं। दोनों ने KKR के लिए 15-15 गेंदों में अर्धशतक जड़े थे। नरेन ने 2017 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ ये पारी खेली थी। पठान ने IPL 2014 में SRH के खिलाफ ये रन बनाए थे। नरेन ने 54 रन की पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए थे। पठान ने 22 गेंदों में 72 रन बनाए थे। दोनों मैच में KKR को जीत मिली थी।

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#3 सुनील नरेन (19 गेंद) तीसरे स्थान पर भी नरेन ही हैं। उन्होंने IPL 2018 में RCB के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। इस खिलाड़ी ने 19 गेंदों का सामना किया था और 50 रन बनाकर आउट हुए थे। नरेन के बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 263.15 की रही थी। उस मैच में KKR को 4 विकेट से जीत मिली थी। 177 रन का लक्ष्य टीम ने 18.5 ओवर में हासिल किया था।

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