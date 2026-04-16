IPL में KKR के लिए इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की पहचान हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी से रही है। इस टीम के कई बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हमला बोला है और तेज पारियां खेली हैं। कुछ खिलाड़ियों ने तो इतनी तेजी से अर्धशतक बनाए कि मुकाबले का रुख पलक झपकते बदल गया। इन तूफानी पारियों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि टीम को कई यादगार जीत भी दिलाई हैं।
#1
पैट कमिंस (14 गेंद)
पहले स्थान पर KKR के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी पैट कमिंस हैं। अभी यह खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम का हिस्सा है। कमिंस ने IPL 2022 में KKR के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। उस मैच में वह 15 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले थे। KKR ने वह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया था।
#2
सुनील नरेन और यूसुफ पठान (15-15 गेंद)
दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सुनील नरेन और यूसुफ पठान हैं। दोनों ने KKR के लिए 15-15 गेंदों में अर्धशतक जड़े थे। नरेन ने 2017 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ ये पारी खेली थी। पठान ने IPL 2014 में SRH के खिलाफ ये रन बनाए थे। नरेन ने 54 रन की पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए थे। पठान ने 22 गेंदों में 72 रन बनाए थे। दोनों मैच में KKR को जीत मिली थी।
#3
सुनील नरेन (19 गेंद)
तीसरे स्थान पर भी नरेन ही हैं। उन्होंने IPL 2018 में RCB के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। इस खिलाड़ी ने 19 गेंदों का सामना किया था और 50 रन बनाकर आउट हुए थे। नरेन के बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 263.15 की रही थी। उस मैच में KKR को 4 विकेट से जीत मिली थी। 177 रन का लक्ष्य टीम ने 18.5 ओवर में हासिल किया था।
#4
आंद्रे रसेल, क्रिस लिन और जेसन रॉय (19-19 गेंद)
चौथे स्थान पर संयुक्त रूस से KKR के 3 पूर्व खिलाड़ी आंद्रे रसेल, क्रिस लिन और जेसन रॉय हैं। इन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 19-19 गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे। रसेल ने IPL 2015 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ ये कारनामा किया था। वहीं, लिन ने IPL 2017 में गुजरात लायंस के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। रॉय ने IPL 2023 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ खेलते हुए ये ताबड़तोड़ पारी खेली थी।