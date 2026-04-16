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IPL में CSK के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े
सुरेश रैना CSK के लिए 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ चुके हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL में CSK के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार
Apr 16, 2026
06:59 am
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। टीम के बल्लेबाजों ने कई मौकों पर तेज शुरुआत करते हुए कम गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं। इन पारियों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि विरोधी टीम पर दबाव बनाया है। CSK के लिए कई खिलाड़ियों ने तूफानी अंदाज में रन बनाते हुए खास उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए CSK के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1

सुरेश रैना (16 गेंद) 

पहले स्थान पर CSK के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। उन्होंने IPL 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। उनका ये रिकॉर्ड अब तक नहीं टूट पाया है। रैना ने उस मुकाबले में 25 गेंदों का सामना कर 87 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 348 की रही थी। हालांकि, CSK को उस मैच में 24 रन से हार मिली थी।

#2

मोईन अली, अजिंक्य रहाणे और डेवाल्ड ब्रेविस (19 गेंद) 

दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 बल्लेबाज हैं। मोईन अली ने IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। वहीं, अजिंक्य रहाणे ने 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इतने ही गेंदों में अर्धशतक लगाया। डेवाल्ड ब्रेविस ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। RR के खिलाफ CSK को हार मिली थी, जबकि बाकी दोनों मुकाबलों में टीम ने जीत दर्ज की थी।

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#3

महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू और शिवम दुबे (20-20 गेंद) 

CSK के 3 बल्लेबाजों ने IPL में 20-20 गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2012 में MI के खिलाफ ये कारनामा किया था। वहीं, अंबाती रायडू ने IPL 2021 में MI के खिलाफ ही 20 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी। IPL 2023 में शिवम दुबे ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ केवल 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। रायडू वाले मुकाबले को छोड़कर अन्य 2 मैच में CSK को जीत मिली थी।

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#4

सैम बिलिंग्स (21 गेंद)

इस सूची में चौथे स्थान पर CSK के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स हैं। उन्होंने IPL 2018 में KKR के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। ये खिलाड़ी 23 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुआ था। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 243.47 की रही थी। CSK ने 203 रन का लक्ष्य 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।

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