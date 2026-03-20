IPL: दिल्ली कैपिटल्स के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी अब नहीं हैं टीम का हिस्सा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए रन बनाना हमेशा आसान नहीं रहा, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस टीम के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर कई धमाकेदार पारियां खेली। इन खिलाड़ियों ने अपने दम पर टीम को कई मैच जिताए और DC की पहचान बन गए। हालांकि, अब ये बल्लेबाज इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में आने वाले सत्र में DC की टीम को उनकी कमी जरूर महसूस हो सकती है।

#1 ऋषभ पंत (3,284 रन) साल 2016 से 2024 तक DC की टीम का हिस्सा रहे ऋषभ पंत सूची में पहले स्थान पर हैं। पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम के कप्तान हैं। उन्होंने DC के लिए 111 मुकाबले खेले थे और इसकी 110 पारियों में 35.31 की औसत और 148.93 की स्ट्राइक रेट से 3,284 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 18 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा था। वह 17 पारियों में नाबाद भी थे।

#2 डेविड वार्नर (2,551 रन) DC के लिए साल 2009 में पहला मुकाबला खेलने वाले डेविड वार्नर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वह आखिरी बार DC के लिए 2024 में खेले थे। ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका है। उन्होंने दिल्ली के लिए 89 मुकाबले खेले और इसकी 89 पारियों में 31.49 की औसत और 135.54 की स्ट्राइक रेट से 2,551 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 22 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा था।

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#3 श्रेयस अय्यर (2,375 रन) इस समय पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर साल 2015 से 2021 तक DC की टीम का हिस्सा रहे थे। वह इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 87 मुकाबले खेले थे और इसकी 87 पारियों में 31.66 की औसत और 123.95 की स्ट्राइक रेट से 2,375 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 16 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा था।

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