IPL में CSK के ये बल्लेबाज हुए हैं सर्वाधिक बार शून्य पर आउट, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) हमेशा अपनी मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस टीम के कई दिग्गज बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जो सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं। बड़े नाम होने के बावजूद ये खिलाड़ी कई बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। ये आंकड़े बताते हैं कि क्रिकेट में बड़ा खिलाड़ी भी खराब दिन से नहीं बच सकता और हर पारी नई चुनौती लेकर आती है।

#1 सुरेश रैना (8 बार) इस सूची में पहले स्थान पर CSK के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। उन्होंने CSK के लिए 176 मुकाबले खेले थे और इसकी 171 पारियों में 8 बार शून्य पर आउट हुए थे। उनके बल्ले से 32.32 की औसत और 136.88 की स्ट्राइक रेट से 4,687 रन निकले थे। उन्होंने CSK के लिए एक शतक और 8 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा था। इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी IPL मुकाबला 2021 में खेला था।

#2 रुतुराज गायकवाड़ (7 बार) CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। अपने 76 मैच के करियर में वह 7 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं। उन्होंने पहला IPL मुकाबला साल 2020 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 75 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए 38.28 की औसत और 136.43 की स्ट्राइक रेट से 2,565 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 20 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन है।

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#3 सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी (6-6 बार) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 खिलाड़ी (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी) हैं। ये तीनों खिलाड़ी 6-6 बार CSK के लिए खेलते हुए खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं। बद्रीनाथ ने 67 पारियों में 30.65 की औसत से 1,441 रन बनाए थे। जडेजा के बल्ले से 139 पारियों में 2,198 रन निकले हैं। धोनी ने 215 पारियों में 4,865 रन बनाए हैं। जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए IPL में खेलते हैं।

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