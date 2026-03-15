IPL: मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) सबसे सफल टीमों में से एक रही है, लेकिन इस टीम के खिलाफ कई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेटों की झड़ी लगाई है। कुछ गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने MI के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को बार-बार परेशानी में डाला और सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए। इन गेंदबाजों ने अहम मौकों पर बेहतरीन गेंदबाजी कर मैच का रुख भी बदला। ऐसे में आइए इन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 ड्वेन ब्रावो और मोहित शर्मा (33-33 विकेट) पहले स्थान पर संयुक्त रूप से ड्वेन ब्रावो और मोहित शर्मा हैं। दोनों ने MI के खिलाफ 33-33 विकेट चटकाए हैं। ब्रावो ने 18.66 की औसत और 7.96 की इकॉनमी से ये विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/42 का रहा था। मोहित ने 20.21 की औसत और 8.95 की इकॉनमी से 33 विकेट लिए थे। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/10 का रहा था।

#2 युजवेंद्र चहल (30 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर IPL के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने MI के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 21.83 की औसत और 8.08 की इकॉनमी रेट से 30 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/38 का रहा है।

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#3 रविचंद्रन अश्विन (27 विकेट) IPL से संन्यास ले चुके पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। MI के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2025 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 37 मुकाबले खेले और इसकी 36 पारियों में 32 की औसत और 6.80 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लेने में सफल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/29 का रहा।

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