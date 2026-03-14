IPL में मुंबई इंडियंस के लिए इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं 100 से ज्यादा विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) हमेशा से ही गेंदबाजी के दम पर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाने के लिए जानी जाती रही है। इस दौरान कई गेंदबाजों ने अपनी यॉर्कर, स्विंग और स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर यादगार प्रदर्शन किया है। कुछ गेंदबाज तो ऐसे हैं, जिन्होंने MI के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइए इस टीम के लिए 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 जसप्रीत बुमराह (183 विकेट) पहले स्थान पर MI के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने इस टीम के लिए अपना पहला मुकाबला साल 2013 में खेला था। अब तक उन्होंने 145 मुकाबले खेले हैं और इसकी 145 पारियों में 22.02 की औसत के साथ 183 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.24 की रही है। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/10 का रहा है।

#2 लसिथ मलिंगा (170 विकेट) MI के पूर्व दिग्गज लसिथ मलिंगा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2009 में इस टीम के लिए पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में MI के लिए खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 122 पारियों में 19.79 की औसत से 170 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने 4 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/13 का रहा था। इस खिलाड़ी की इकॉनमी रेट 7.14 की रही थी।

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#3 हरभजन सिंह (127 विकेट) तीसरे स्थान पर MI के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह हैं। उन्होंने MI के लिए अपना पहला मुकाबला 2008 में खेला था। आखिरी बार वह 2017 में इस फ्रेंचाइजी के लिए खेले थे। इस खिलाड़ी ने 136 मैचों की 134 पारियों में 26.65 की औसत से 127 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 6.95 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी। हरभजन ने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 का रहा था।

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