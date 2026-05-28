IPL: प्लेऑफ में एक मैच में 60+ रन खर्च करने वाले गेंदबाज

#1 पैट कमिंस (64 रन, 2026) कमिंस ने पारी का पहला ओवर करते हुए 9 रन खर्च किए। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने 25 रन दिए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 3 छक्के लगाए। अपने 4 ओवर में उन्होंने 16 की इकॉनमी रेट के साथ 64 रन दिए। इस बीच वह कोई विकेट नहीं ले सके। मैच में RR ने 243/8 का स्कोर बनाया। जवाब में SRH की टीम 196 रन पर ही सिमट गई।

#2 वरुण आरोन (63 रन, 2012) IPL 2012 के दूसरे क्वालीफायर में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराया था। DC के तेज गेंदबाज वरुण आरोन उस मैच में महंगे साबित हुए थे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 63 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे। उन्होंने माइक हसी और महेंद्र सिंह धोनी को पवेलियन की राह दिखाई थी। चेन्नई में हुए मैच में CSK ने पहले खेलते हुए 222/5 का स्कोर बनाया और आखिर में 86 रन से जीत दर्ज की थी।

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