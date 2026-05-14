IPL: MI ने इन टीमों के खिलाफ रनों के लिहाज से दर्ज की सबसे बड़ी जीत
क्या है खबर?
मुंबई इंडियंस (MI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई मुकाबलों को पूरी तरह से एकतरफा बनाया है। इस टीम ने केवल जीत हासिल नहीं की, बल्कि विरोधियों को रनों के विशाल अंतर से हराकर अपना दबदबा भी कायम किया। जब MI लय में होती है तो सामने वाली टीम के लिए मुकाबले में टिक पाना मुश्किल होता है। ऐसे में आइए IPL में MI द्वारा रनों के लिहाज से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत पर नजर डालते हैं।
#1
146 रन बनाम DC, 2017
IPL इतिहास में MI की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी IPL 2017 के 45वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ आई थी। इस मैच में MI ने लेंडल सिंमस (66) और किरोन पोलार्ड (63) की अर्धशतकीय पारियों से 212/3 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में DC की टीम केवल 66 रन ही बना पाई। उसके लिए करुण नायर (21) ने ही संघर्ष किया था। MI के लिए कर्ण शर्मा और हरभजन सिंह ने 3-3 विकेट चटकाए थे।
#2
102 रन बनाम KKR, 2018
MI की रनों के लिहाज से दूसरी बड़ी जीत IPL 2018 के 41वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ आई थी। उस मुकाबले में MI ने 102 रन से जीत दर्ज की थी। MI ने ईशान किशन (62) के अर्धशतक की बदौलत 210/6 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में KKR के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। टीम 108 रन पर ऑलआउट हुई थी। हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या ने 2-2 विकेट लिए थे।
#3
100 रन बनाम RR, 2025
MI की रनों के लिहाज से एक और बड़ी जीत IPL 2025 के 50वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ आई थी। उस मुकाबले में MI ने 100 रन से जीत दर्ज की थी। MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रयान रिकेल्टन (61) और रोहित शर्मा (53) के अर्धशतक की बदौलत 217/2 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में RR 16.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हुई थी। ट्रेंट बोल्ड और कर्ण ने 3-3 विकेट लिए थे।
#4
99 रन बनाम GT, IPL 2026
MI की रनों के लिहाज से चौथी बड़ी जीत IPL 2026 के 30वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ आई थी। MI ने 99 रन से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा (101*) के शतक की मदद से टीम ने 199/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में GT केवल 100 रन बनाकर ही ढेर हो गई थी। अश्वनी कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए थे।