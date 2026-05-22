IPL में 20 साल की उम्र से पहले इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हमेशा युवा खिलाड़ियों के लिए सपनों का मंच रहा है, जहां कई बल्लेबाजों ने कम उम्र में ही दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 20 साल की उम्र पूरी करने से पहले रन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इस स्तर पर अनुभव और दबाव दोनों बड़ी चुनौती बनते हैं। इसके बावजूद कुछ युवा बल्लेबाजों ने बेखौफ अंदाज में गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए ढेरों रन बनाए। ऐसे में उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

#1 ऋषभ पंत (1,248 रन) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत की उम्र अभी 28 साल की है। उन्होंने अपना पहला मुकाबला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। 2018 तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में 38 मैच खेले थे और इसकी 38 पारियों में 162.71 की स्ट्राइक रेट और 35.65 की औसत के साथ 1,248 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे। उन्होंने एक शतकीय पारी भी खेली थी और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोरल 128* रन रहा था।

#2 वैभव सूर्यवंशी (831 रन) राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। 15 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 41.55 की उम्दा औसत और 226.43 की स्ट्राइक रेट से 831 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 77 छक्के और 68 चौके लगाए हैं।

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#3 पृथ्वी शॉ (826 रन) दिल्ली कैपिटल्स (DC) के 26 साल के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपना पहला IPL मैच 2018 में खेला था। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। उन्होंने 2020 तक 38 मुकाबले खेले और इसकी 38 पारियों में 21.73 की औसत और 139.76 की स्ट्राइक रेट से 826 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रन रहा था। पृथ्वी ने इस दौरान 27 छक्के और 99 चौके भी जड़े थे।

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