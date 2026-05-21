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IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 90-99 के बीच आउट होने वाले बल्लेबाज
मिचेल मार्श इस सूची का हिस्सा बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 90-99 के बीच आउट होने वाले बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार
May 21, 2026
09:58 am
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे बड़े टूर्नामेंट में शतक से चूकना कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहता है। हालांकि, कई खिलाड़ी 90 से 99 रन के बीच आउट होकर इतिहास में दर्ज हुए हैं। कुछ बल्लेबाज तो एक ही सत्र में कई बार इसका शिकार बने हैं। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक सीजन में कई शानदार पारियां तो खेलीं, लेकिन शतक पूरा करने से ठीक पहले अपना विकेट गंवा दिया।

#1

ग्लेन मैक्सवेल (3 बार) 

ग्लेन मैक्सवेल सूची में पहले स्थान पर हैं। वह 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम का हिस्सा थे। उस दौरान वह 3 पारियों में 90-99 के बीच आउट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 95, 95 और 90 के स्कोर बनाए थे। उन्होंने उस साल 16 मुकाबले खेले थे और इसकी 16 पारियों में 34.50 की औसत और 187.75 की स्ट्राइक रेट से 552 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन था।

#2

मिचेल मार्श (2 बार) 

मिचेल मार्श IPL 2026 में 2 बार 90-99 के स्कोर में पवेलियन लौटे। उन्होंने 90 और 96 का स्कोर तो बनयाा, लेकिन इसे वह शतक में तब्दिल नहीं कर पाए। मार्श 90 रन की पारी के दौरान तो रनआउट हो गए थे। वह IPL के इतिहास में 90-99 के बीच रन आउट होने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी थे। क्रिस गेल, विराट कोहली और मनविंदर बिस्ला भी 90-99 के व्यक्तिगत स्कोर के बीच रनआउट हुए हैं।

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