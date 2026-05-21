IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 90-99 के बीच आउट होने वाले बल्लेबाज

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ग्लेन मैक्सवेल (3 बार)

ग्लेन मैक्सवेल सूची में पहले स्थान पर हैं। वह 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम का हिस्सा थे। उस दौरान वह 3 पारियों में 90-99 के बीच आउट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 95, 95 और 90 के स्कोर बनाए थे। उन्होंने उस साल 16 मुकाबले खेले थे और इसकी 16 पारियों में 34.50 की औसत और 187.75 की स्ट्राइक रेट से 552 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन था।