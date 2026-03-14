IPL: RCB के लिए एक पारी में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं 10 से ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हमेशा से आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिला है। इस लीग में कई बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक पारियों से फैंस का भरपूर मनोरंजन किया है। खासकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते रहे हैं। टीम के कई खिलाड़ियों ने एक ही पारी में गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोलते हुए 10 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 क्रिस गेल (17 छक्के) पहले स्थान पर RCB के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने IPL 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 17 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 265.15 की रही थी। उनकी शानदार पारी के दम पर RCB ने 263/5 का स्कोर बना दिया था। जवाब में पुणे 20 ओवर में 133/9 का स्कोर ही बना पाई थी। RCB ने 130 रन से मुकाबला जीता था।

#2 क्रिस गेल (13 छक्के) इस सूची में दूसरे स्थान पर भी गेल ही हैं। उन्होंने IPL 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ 128 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 13 छक्के निकले थे। उन्होंने 206.45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उनकी पारी के दम पर RCB ने 215/1 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC 194/9 का स्कोर ही बना पाई और वह मुकाबला 21 रन से हार गए थे।

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#3 एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल (12-12 छक्के) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से गेल और एबी डिविलियर्स हैं। दोनों ने IPL की एक पारी में 12-12 छक्के लगाए हैं। गेल ने IPL 2015 में किंग्ल इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ 117 रन की पारी के दौरान ये छक्के लगाए थे। वहीं, डिविलियर्स ने गुजरात लायंस के खिलाफ 129 रन की पारी के दौरान 12 छक्के जड़े थे। गेल ने 205.26 और डिविलियर्स ने 248.07 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

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