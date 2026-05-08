IPL: टीम के खिलाफ 50+ की औसत और 150+ की स्ट्राइक-रेट से 500 रन वाले बल्लेबाज 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कुछ खिलाड़ियों को विशेष टीम के खिलाफ खेलना पसंद होता है। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सफल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इस टीम के खिलाफ 10 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए और जीत में अहम भूमिका निभाई। इस बीच IPL में एक टीम के खिलाफ 50+ की औसत और 150+ की स्ट्राइक-रेट से 500 रन वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 ऋषभ पंत बनाम RCB पंत ने RCB के खिलाफ अब तक 15 पारियों में 52 की औसत और 160.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 572 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। IPL 2025 में पंत ने RCB के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 118 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। RCB के खिलाफ उनके पिछले 4 स्कोर क्रमशः 32, 1, 118* और 34 रन रहे हैं।

#2 एबी डिविलियर्स बनाम DC एबी डिविलियर्स ने IPL करियर में ज्यादातर टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने DC के खिलाफ 19 मैचों की 15 पारियों में 57.5 की औसत और 161.06 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 575 रन बनाए हैं। अपने IPL करियर में डिविलियर्स ने 184 मैच की 170 पारियों में 39.71 की औसत और 151.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,162 रन अपने नाम किए थे।

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#3 क्रिस गेल बनाम PBKS क्रिस गेल भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने PBKS के खिलाफ 16 पारियों में 53.13 की औसत और 174.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 797 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। गेल ने अपने IPL करियर में 142 मैचो में 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,965 रन बनाए थे। उन्होंने 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए थे।

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