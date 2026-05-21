IPL: जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आउट होने से पहले 40+ गेंदें खेलने वाले बल्लेबाज

#1 शिखर धवन (66) बुमराह ने 66 गेंदों के बाद शिखर धवन को आउट करने में सफलता हासिल की थी। क्रिकइंफो के मुताबिक, IPL में इन दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना 13 पारियों में हुआ था। इस बीच धवन ने बुमराह की 87 गेंदों में 120.68 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 14 चौके और एक छक्का भी लगाया। वहीं, बुमराह ने इस दिग्गज बल्लेबाज का विकेट सिर्फ एक बार हासिल किया।

#2 मनीष पांडे (49) मनीष और बुमराह IPL की 12 पारियों में आमने-सामने हुए हैं। इस दौरान मनीष ने 175.51 की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों में 86 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले हैं। उनकी औसत 86 की रही है। MI के खिलाफ IPL 2026 के 65वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलते हुए मनीष ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए थे। इस मुकाबले में बुमराह ने पहली बार मनीष को आउट किया।

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