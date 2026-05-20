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IPL: एक सीजन में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज
इस सीजन में 50 से अधिक छक्के लगा चुके हैं सूर्यवंशी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: एक सीजन में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला
May 20, 2026
04:37 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इस सीजन में 500 से अधिक रन बना चुके हैं और इस बीच 50 से अधिक छक्के भी लगा चुके हैं। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को कई मैच जिता चुके हैं। वह सबसे कम गेंदों में एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 

वैभव सूर्यवंशी (236 गेंद, 2026)

सूर्यवंशी ने 236 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए। वह एक सीजन में छक्कों का अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। IPL 2026 में इस 15 वर्षीय बल्लेबाज ने अब तक 13 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लगभग 45 की औसत और 236.32 की स्ट्राइक रेट से 579 रन बना चुके हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। वह LSG के खिलाफ अपने पिछले मैच में शतक बनाने से चूक गए थे।

#2 

आंद्रे रसेल (237 गेंद, 2019)

आंद्रे रसेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने IPL 2019 में 237 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। उन्होंने उस सीजन में 52 छक्के लगाए थे। IPL 2019 में इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने 56.66 की औसत और 204.81 की स्ट्राइक रेट से 13 पारियों में 510 रन बनाए थे। उन्होंने 80 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक अपने नाम किए थे।

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#3 

क्रिस गेल (430 गेंद, 2012) और (456 गेंद, 2013)

क्रिस गेल 2 सीजन में 50 से अधिक छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने 2012 में अपने 50 छक्के लगाने के लिए 430 गेंदों का सहारा लिया था। उन्होंने उस सीजन में 59 छक्के लगाए थे। यह एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। गेल ने 2013 में 246 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। उन्होंने 51 छक्कों की मदद से 708 रन बनाए थे।

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