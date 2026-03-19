IPL: एक संस्करण में 60+ की औसत और 160+ की स्ट्राइक रेट से 600+ रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार किसी बल्लेबाज ने संस्करण में 900 रन का आंकड़ा पार किया था। विराट कोहली (973 रन, 2016) ऐसा कारनामा कर चुके हैं। हालांकि, कई बल्लेबाज एक संस्करण में 600 रन का आंकड़ा पार करने में सफल हुए हैं। इस बीच एक संस्करण में 60+ की औसत और 160+ की स्ट्राइक रेट से 600 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 क्रिस गेल (2011) पूर्व कैरेबियाई दिग्गज क्रिस गेल को 2011 संस्करण में RCB से खेलते हुए ऑरेंज कैप मिली थी। IPL 2011 में उन्होंने 12 मैचों में 67.55 की औसत और 183.13 की स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए थे। उस संस्करण में RCB की टीम फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ हारकर उपविजेता रही थी। खिताबी मैच में गेल अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी और CSK ने 58 रन से मैच जीता था।

#2 क्रिस गेल (2012) IPL 2012 में भी गेल का बल्ला खूब चला था। उन्होंने RCB से ही खेलते हुए 14 परियों में 61.08 की औसत और 160.74 की स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे। 2012 में RCB की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर रही थी। अपने IPL करियर में उन्होंने 39.72 की औसत के साथ 4,965 रन बनाए थे।

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जानकारी लगातार 2 ऑरेंज कैप जीतने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं गेल गेल लगातार 2 संस्करणों में ऑरेंज कैप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उनके अलावा डेविड वार्नर (2015, 2017 और 2019) और विराट कोहली (2016 और 2024) ही एक से अधिक बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं।

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