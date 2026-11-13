मोहम्मद शमी राजस्थान रॉयल्स में जा सकते है (फाइल तस्वीर)

IPL 2027: RR और LSG के बीच बड़ी ट्रेड डील पर बातचीत, ये खिलाड़ी चर्चा में

लेखन आदर्श कुमार 04:11 pm Nov 13, 202604:11 pm

क्या है खबर?

राजस्थान रॉयल्स (RR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच कई खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर बातचीत जारी है। इस संभावित सौदे में मोहम्मद शमी और सैम कर्रन के नाम शामिल हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी कई खिलाड़ियों को लेकर चर्चा कर रही हैं। संबंधित खिलाड़ियों से भी बातचीत की जा चुकी है, लेकिन कागजी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। LSG के स्पिनर मणिमारन सिद्धार्थ भी RR की टीम से जुड़ सकते हैं।