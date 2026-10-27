IPL 2027: चेन्नई सुपरकिंग्स ने एल्बी मॉर्कल को सहायक कोच नियुक्त किया

CSK की टीम से कई वरिष्ठ कोच भी फ्रेंचाइजी से अलग हो गए हैं। इनमें बल्लेबाजी कोच माइक हसी और गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस के अलावा ताकत एवं शारीरिक क्षमता प्रशिक्षक ग्रेग किंग और फिजियोथेरेपिस्ट टॉमी सिमसेक शामिल हैं।

पिछले सत्र से सहायक गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम और फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर टीम के साथ बने रहेंगे।

फोस्टर इंग्लैंड की टीम से भी जुड़े हुए हैं। CSK के वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल एआर श्रीकांत भी अपनी भूमिका में बने रहेंगे।