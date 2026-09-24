IPL 2027 की नीलामी में होनी है (फाइल तस्वीर)

IPL 2027 नीलामी के लिए गोवा बना नया आयोजन स्थल, BCCI ने की पुष्टि

लेखन आदर्श कुमार 09:48 am Sep 24, 202609:48 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी के लिए गोवा को आयोजन स्थल के रूप में तय किया है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार, 23 सितंबर को क्रिकबज से इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नीलामी दिसंबर के मध्य में आयोजित होगी। हालांकि, इसकी आधिकारिक तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सैकिया के मुताबिक, नीलामी 14 से 16 दिसंबर के बीच किसी दिन आयोजित की जा सकती है।