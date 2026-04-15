IPL 2026: युजवेंद्र चहल का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से 16 अप्रैल को होगा। इस संस्करण में PBKS के स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। वह MI के खिलाफ अपने अगले मैच में एक और शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाना चाहेंगे। इस बीच IPL के इतिहास में चहल का MI के खिलाफ प्रदर्शन कैसा रहा है? आइए जान लेते हैं।

प्रदर्शन MI के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं चहल चहल ने MI के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 21.83 की उम्दा औसत के साथ 30 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.08 की रही है। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/38 का रहा है। MI के खिलाफ चहल से ज्यादा विकेट सिर्फ मोहित शर्मा (33) और ड्वेन ब्रावो (33) ने लिए हैं।

बल्लेबाज MI के प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है चहल का प्रदर्शन चहल ने MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के खिलाफ 13 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें उन्हें 4 बार आउट किया है। सूर्यकुमार ने इस स्टार गेंदबाज के खिलाफ 88 गेंदों में 116 रन बनाए हैं। चहल और तिलक वर्मा का आमना-सामना 6 पारियों में हुआ है। इस दौरान तिलक ने 44 गेंदों का सामना कर 72 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 163.63 की रही है। चहल तिलक को एक बार ही आउट कर पाए हैं।

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