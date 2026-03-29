IPL 2026: यशस्वी जायसवाल का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा। पिछला सत्र दोनों टीमों के लिए निराशाजनक रहा था, जहां वे क्रमश: नौवें और अंतिम स्थान पर रहीं और 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते। इस बार दोनों की नजर बेहतर शुरुआत पर होगी। RR के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहले मैच से ही बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

CSK CSK के खिलाफ ऐसे हैं यशस्वी के आंकड़े यशस्वी का CSK के खिलाफ प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 8 मुकाबलों में 266 रन बनाए हैं और उनकी औसत 33.25 की रही है। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। CSK के खिलाफ यशस्वी ने 161.21 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। हालांकि, गुवाहाटी में CSK के खिलाफ अपने इकलौते मुकाबले में वह महज 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिससे अगले मुकाबले में उनकी चुनौती और दिलचस्प हो जाती है।

जानकारी IPL 2025 में CSK के खिलाफ ऐसा रहा यशस्वी का प्रदर्शन यशस्वी ने CSK के खिलाफ 8 पारियों में 4 बार 35 रन का आंकड़ा पार किया है, लेकिन बाकी 4 पारियों में से 3 में वह 11 रन से पहले ही आउट हुए। पिछले सत्र में उन्होंने CSK के खिलाफ 4 और 36 रन बनाए।

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