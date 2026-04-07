IPL 2026: यशस्वी जायसवाल ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, 100 छक्के भी किए पूरे
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार अर्धशतकीय पारी (77*) खेली। ये उनके IPL करियर का 17वां और MI के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 23 गेंदों में पूरा किया। IPL 2026 में ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में है। उनके बल्ले से निकला यह लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। पिछले मैच में उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 55 रन की पारी खेली थी।
पारी
ऐसी रही यशस्वी की पारी और साझेदारी
बारिश के कारण ये मुकाबला 20 ओवर की जगह 11-11 ओवर का हो गया था। यशस्वी ने पहली गेंद से ही बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया और 77 रन बना दिए। उनके बल्ले से 10 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 240.63 की रही। पहले विकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 80 रन की साझेदारी निभाई। वैभव 14 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए।
छक्के
IPL में पूरे किए यशस्वी ने 100 छक्के
यशस्वी ने IPL के 69वीं पारी में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए। इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल (357) के नाम है। यशस्वी ने IPL में 36.37 की औसत और 153.35 की स्ट्राइक रेट से 2,328 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक भी निकले हैं। उन्होंने दोनों शतकीय पारी MI के खिलाफ ही खेली है। IPL 2026 में ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा (170*) रन बनाने वाला बल्लेबाज भी बन गया है।