IPL 2026: यशस्वी जायसवाल ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, 100 छक्के भी किए पूरे 

पारी

ऐसी रही यशस्वी की पारी और साझेदारी

बारिश के कारण ये मुकाबला 20 ओवर की जगह 11-11 ओवर का हो गया था। यशस्वी ने पहली गेंद से ही बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया और 77 रन बना दिए। उनके बल्ले से 10 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 240.63 की रही। पहले विकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 80 रन की साझेदारी निभाई। वैभव 14 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए।