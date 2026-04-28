IPL 2026: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा PBKS के खिलाफ 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही यशस्वी की पारी और साझेदारी

यशस्वी ने 27 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 188.89 की रही। पहले विकेट के लिए उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर 20 गेंदों में 51 रन जोड़ दिए। इसके बाद इस खिलाड़ी ने ध्रुव जुरेल के साथ 38 गेंदों में 54 रन की साझेदारी निभाई। यशस्वी ने इस संस्करण 9 पारियों में 43.71 की औसत और 158.54 की स्ट्राइक रेट से 306 रन बनाए हैं।