IPL 2026: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा PBKS के खिलाफ 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (51) खेली। ये उनके IPL करियर का 18वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में पूरा किया। उन्हें युजवेंद्र चहल ने आउट किया। PBKS के खिलाफ यशस्वी ने 5वां अर्धशतक लगाया। इस संस्करण उनके बल्ले से तीसरा अर्धशतक निकला। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही यशस्वी की पारी और साझेदारी
यशस्वी ने 27 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 188.89 की रही। पहले विकेट के लिए उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर 20 गेंदों में 51 रन जोड़ दिए। इसके बाद इस खिलाड़ी ने ध्रुव जुरेल के साथ 38 गेंदों में 54 रन की साझेदारी निभाई। यशस्वी ने इस संस्करण 9 पारियों में 43.71 की औसत और 158.54 की स्ट्राइक रेट से 306 रन बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है यशस्वी का IPL करियर
यशस्वी ने अपने IPL करियर का पहला मुकाबला 2020 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 76 मैच खेले हैं और इसकी 75 पारियों में 35.65 की औसत और 153.55 की स्ट्राइक रेट से 2,460 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। यशस्वी ने अपने IPL करियर में 292 चौके और 105 छक्के लगाए हैं। वह 6 बार नाबाद भी रहे हैं।