IPL 2026: क्या LSG के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध होंगे सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती?

रिपोर्ट पूरी तरह से फिट हो चुके हैं नरेन कैरेबियाई खिलाड़ी नरेन पेट की समस्या के चलते अस्वस्थ थे, जिसकी वजह से पिछले मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे। क्रिकइंफो के मुताबिक, वह अब वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने बीते मंगलवार को और आज बुधवार को ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। इसलिए वह पूरी तरह फिट लग रहे हैं और LSG के खिलाफ अगले मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

चक्रवर्ती चक्रवर्ती के खेलने पर है संशय ﻿चक्रवर्ती का गुरुवार को खेलना अभी भी संदिग्ध है, क्योंकि उनके बाएं हाथ में चोट लगी है। पिछले हफ्ते सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ फील्डिंग करते समय वह हाथ में चोट लगा बैठे थे। इसकी वजह से वह PBKS के खिलाफ मैच भी नहीं खेल पाए थे। पिछले मैच के दौरान वरुण डगआउट में बैठे दिखे थे और उनके बाएं हाथ पर टेप लगा हुआ था। बुधवार को भी उनके हाथ पर उसी तरह टेप लगा हुआ नजर आया।

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