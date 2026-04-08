IPL 2026: क्या DC बनाम GT मुकाबले में बारिश बिगड़ेगी खेल?

IPL 2026: क्या DC बनाम GT मुकाबले में बारिश बिगड़ेगी खेल?
क्या है खबर?
दिल्ली कैपिटल्स (DC) आज अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) से भिड़ेगी और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी तीसरी जीत हासिल करना चाहेगी। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। उसने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) को हराया है। इस सीजन अब तक बारिश के कारण एक मैच रद्द हुआ और एक मैच 11-11 ओवर का खेलना पड़ा। ऐसे में आइए आज का मौसम जानते हैं।
मौसन
कैसा रहेगा मौसम?
एक्यूवेदर के अनुसार, दिल्ली में सुबह से मौसम साफ है, लेकिन दोपहर में बादल बढ़ने और दोपहर 1 से 3 बजे के बीच बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई है। इस दौरान तेज बारिश मैच में देरी कर सकती है या पिच को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, टॉस के समय शाम 7 बजे और उसके बाद बारिश की संभावना नहीं है। शाम के समय दिल्ली में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
पिच रिपोर्ट
कैसी है पिच?
अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां शॉट खेलने और तेजी से रन बनाने में मदद मिलती है। हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है और मध्य ओवरों में स्पिनर्स की भूमिका अहम होगी। यहां खेले गए पिछले IPL मैच में MI ने 162/6 का स्कोर बनाया था, जिसे DC ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। हालांकि, ये मैच 4 अप्रैल को दोपहर में खेला गया था।