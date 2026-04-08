क्या DC-GT मुकाबले में आज फिर होगी बारिश?

IPL 2026: क्या DC बनाम GT मुकाबले में बारिश बिगड़ेगी खेल?

लेखन Manoj Panchal 02:13 pm Apr 08, 202602:13 pm

क्या है खबर?

दिल्ली कैपिटल्स (DC) आज अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) से भिड़ेगी और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी तीसरी जीत हासिल करना चाहेगी। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। उसने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) को हराया है। इस सीजन अब तक बारिश के कारण एक मैच रद्द हुआ और एक मैच 11-11 ओवर का खेलना पड़ा। ऐसे में आइए आज का मौसम जानते हैं।