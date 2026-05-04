IPL 2026: क्या महेंद्र सिंह धोनी DC के खिलाफ अगले मैच में खेलेंगे?

क्रिकबज के मुताबिक, धोनी अगले मैच के लिए टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ दिल्ली नहीं गए हैं। वह चेन्नई में ही अपना रिहैब जारी रखेंगे। यह स्पष्ट है कि धोनी पिंडली की चोट के चलते तैयार नहीं हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के अधिकारियों ने उनके खेलने की संभावना जताई है। बता दें कि इस सीजन में CSK के अभी 5 मैच और बाकी (कम से कम) हैं। CSK ने IPL 2026 में 9 में से 4 मैच जीते हैं।

रोहित

रोहित शर्मा कब करेंगे मैदान में वापसी?

मुंबई इंडियंस (MI) के लिए रोहित शर्मा की उपलब्धता अभी भी स्पष्ट नहीं है। MI को LSG के खिलाफ 4 अप्रैल को मैच खेलना है और ऐसा समझा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने रोहित पर ही मैच में हिस्सा लेने का फैसला छोड़ दिया है। बता दें कि रोहित 12 अप्रैल के बाद से कोई मैच नहीं खेल सके हैं। उन्होंने रविवार शाम वानखेड़े स्टेडियम में कुछ फिटनेस ड्रिल करने के बाद लगभग एक घंटे तक बल्लेबाजी की।