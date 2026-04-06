हार्दिक पांड्या खेलेंगे अगला मैच (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: क्या RR के खिलाफ मैच में खेलेंगे हार्दिक पांड्या?

लेखन अंकित पसबोला 06:51 pm Apr 06, 202606:51 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हुए मैच में नहीं खेले थे। वह अस्वस्थ होने के चलते उस मैच में हिस्सा नहीं ले सके थे। इस बीच खबर है कि पांड्या अगले मैच में खेलने के लिए स्वस्थ हैं। बता दें कि MI को 7 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (RR) से मैच खेलना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।