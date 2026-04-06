IPL 2026: क्या राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच खेलेंगे हार्दिक पांड्या?

ट्रेनिंग

अच्छी लय में नजर आए पांड्या

ट्रेनिंग सत्र में पांड्या अच्छी लय में नजर आए। वह अच्छी गति से गेंदबाजी करते दिखे और यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे थे। वह इस साल टी-20 विश्व कप के बाद से इन गेंदों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बल्लेबाजी कोच किरोन पोलार्ड की निगरानी में पांड्या ने नेट्स में बल्लेबाजी भी की। पांड्या ने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 3 ओवर में 39 रन दिए थे और 11 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए थे।