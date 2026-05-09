IPL 2026: जानिए क्यों रियान पराग की जगह यशस्वी जायसवाल बने RR के कप्तान 

कप्तानी

इन खिलाड़ियों ने की है RR के लिए कप्तानी

RR के लिए शेन वार्न, शेन वॉटसन, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन और पराग कप्तानी कर चुके हैं। अब इन खिलाड़ियों की सूची में यशस्वी का नाम भी जुड़ गया है। RR की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा। RR के इम्पैक्ट प्लेयर: वैभव सूर्यवंशी, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा और रवि बिश्नोई।