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IPL 2026: जानिए क्यों रियान पराग की जगह यशस्वी जायसवाल बने RR के कप्तान 
यशस्वी जायसवाल RR टीम की कप्तानी कर रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@rajasthanroyals)

IPL 2026: जानिए क्यों रियान पराग की जगह यशस्वी जायसवाल बने RR के कप्तान 

लेखन आदर्श कुमार
May 09, 2026
07:24 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मुकाबले में बड़ा बदलाव देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में चोटिल होने के कारण बाहर हो गए। पराग हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण नहीं खेले। ऐसे में RR की कप्तान यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब यशस्वी इस टूर्नामेंट में कप्तान के तौर पर नजर आए। यशस्वी IPL के इतिहास में RR के 8वें कप्तान हैं।

कप्तानी

इन खिलाड़ियों ने की है RR के लिए कप्तानी 

RR के लिए शेन वार्न, शेन वॉटसन, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन और पराग कप्तानी कर चुके हैं। अब इन खिलाड़ियों की सूची में यशस्वी का नाम भी जुड़ गया है। RR की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा। RR के इम्पैक्ट प्लेयर: वैभव सूर्यवंशी, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा और रवि बिश्नोई।

हेड-टू-हेड

RR के खिलाफ GT का पलड़ा रहा है भारी 

IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान GT की टीम को 6 मैचों में जीत मिली है। RR की टीम सिर्फ 3 मैच ही अपने नाम कर पाई है। इस संस्करण दोनों टीमों के बीच दूसरी भिड़ंत होगी। पहले मैच में RR को 6 रन से जीत मिली थी। IPL 2025 में एक मैच GT ने 58 रन से जीता था। वहीं, दूसरे मैच में RR को 8 विकेट से जीत मिली थी।

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