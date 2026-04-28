IPL 2026: क्यों RR के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल PBKS के लिए बन सकते हैं खतरा?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा। इस मुकाबले में RR के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। यशस्वी के आंकड़े इस टीम के खिलाफ कमाल के रहे हैं। वह इस संस्करण के शरुआती मुकाबलों में अच्छे फॉर्म में थे। हालांकि, पिछले 2 मुकाबलों में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में आइए PBKS के खिलाफ उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

प्रदर्शन PBKS के खिलाफ ऐसा रहा है यशस्वी का प्रदर्शन यशस्वी ने PBKS के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2021 में खेला था। अब तक वह 8 मुकाबले खेल चुके है। इसकी 8 पारियों में 42.25 की उम्दा औसत के साथ 338 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 151.56 की रही है। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68 रन रहा है। यशस्वी ने 41 चौके और 11 छक्के भी लगाए हैं।

जानकारी IPL 2026 में ऐसा रहा है यशस्वी का प्रदर्शन यशस्वी ने 8 मुकाबले खेले हैं। इसकी 8 पारियों में 42.50 की औसत और 153.61 की स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77* रन है। उन्होंने 29 चौके और 12 छक्के भी लगाए हैं।

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