IPL 2026: सूर्यकुमार यादव KKR के लिए क्यों बन सकते हैं बड़ा खतरा? जानिए आंकड़े

आंकड़े KKR के खिलाफ 43.09 की औसत से बल्लेबाजी करते हैं सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने KKR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक यह खिलाड़ी 13 मुकाबले खेल चुका है और इसकी 13 पारियों में उनके बल्ले से 43.09 की औसत से 474 रन निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150.47 की रही है। सूर्यकुमार ने KKR के खिलाफ 4 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 59 रन रहा है। इस बीच MI के इस स्टार खिलाड़ी ने 52 चौके और 19 छक्के भी लगाए हैं।

वानखेड़े वानखेड़े में कमाल के हैं सूर्यकुमार के आंकड़े वानखेड़े स्टेडियम में सूर्यकुमार ने अपना पहला IPL मैच साल 2012 में खेला था। अब तक यह खिलाड़ी यहां 39 मुकाबले खेल चुका है। इसकी 39 पारियों में उनके बल्ले से 43.56 की औसत से 1,394 रन निकले हैं। उन्होंने यहां 11 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103* रन रहा है। इस मैदान पर उनकी स्ट्राइक रेट 165.36 की रही है। वानखेड़े में उनसे ज्यादा IPL रन सिर्फ रोहित शर्मा (2,451) ने बनाए हैं।

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