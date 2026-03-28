IPL 2026: सूर्यकुमार यादव KKR के लिए क्यों बन सकते हैं बड़ा खतरा? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा। MI की टीम 5 बार खिताब जीत चुकी है, जबकि KKR ने 3 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव पर खास नजरें रहेंगी, जो मौजूदा समय के बेहतरीन टी-20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। KKR के खिलाफ उनके आंकड़े भी कमाल के हैं।
आंकड़े
KKR के खिलाफ 43.09 की औसत से बल्लेबाजी करते हैं सूर्यकुमार
सूर्यकुमार ने KKR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक यह खिलाड़ी 13 मुकाबले खेल चुका है और इसकी 13 पारियों में उनके बल्ले से 43.09 की औसत से 474 रन निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150.47 की रही है। सूर्यकुमार ने KKR के खिलाफ 4 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 59 रन रहा है। इस बीच MI के इस स्टार खिलाड़ी ने 52 चौके और 19 छक्के भी लगाए हैं।
वानखेड़े
वानखेड़े में कमाल के हैं सूर्यकुमार के आंकड़े
वानखेड़े स्टेडियम में सूर्यकुमार ने अपना पहला IPL मैच साल 2012 में खेला था। अब तक यह खिलाड़ी यहां 39 मुकाबले खेल चुका है। इसकी 39 पारियों में उनके बल्ले से 43.56 की औसत से 1,394 रन निकले हैं। उन्होंने यहां 11 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103* रन रहा है। इस मैदान पर उनकी स्ट्राइक रेट 165.36 की रही है। वानखेड़े में उनसे ज्यादा IPL रन सिर्फ रोहित शर्मा (2,451) ने बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है सूर्यकुमार का IPL करियर
सूर्यकुमार ने अपने IPL करियर का आगाज 2012 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ किया था। वह अब तक 166 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 151 पारियों में 35.04 की औसत और 148.65 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,311 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 29 अर्धशतकों के साथ 2 शतक भी जड़े हैं। इस लीग में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का रहा है। वह अब तक 454 चौके और 168 छक्के भी जड़ चुके हैं।