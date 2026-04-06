IPL 2026: क्यों RR के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा MI के लिए बन सकते हैं खतरा?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से होगा। इस मैच में RR के अनुभवी तेज गेंदबाज संदीप शर्मा से काफी उम्मीदें होंगी। उनका MI के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है। IPL 2026 के पहले 2 मैच में संदीप कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वह इस मैच में अपना खोया हुआ लय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

MI MI के खिलाफ ऐसे रहे हैं संदीप के आंकड़े MI के खिलाफ संदीप ने अपना पहला मुकाबला साल 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 16 मुकाबले खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 18.12 की औसत और 7.47 की इकॉनमी रेट से 24 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने एक बार MI के खिलाफ 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/18 का रहा है। MI के खिलाफ संदीप ने अपना आखिरी मुकाबला IPL 2024 में खेला था।

करियर ऐसा रहा है संदीप का IPL करियर संदीप ने अपना पहला IPL मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने 139 मैच खेले हैं और इसकी 138 पारियों में 28.06 की औसत से 147 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/18 का रहा है। IPL 2025 में संदीप ने 10 मुकाबले खेले थे और इसकी 10 पारियों में 9 विकेट लेने में सफल रहे थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/21 का रहा था।

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